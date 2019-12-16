شاهد.. بطل الملاكمة يفاجئ "بن سلمان" بعد فوزه

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السعودية

فوز

محمد بن سلمان

بطل الملاكمة

فاجأ بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، البريطاني أنطوني جوشوا، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بعد فوزه بنزال الدرعية التاريخي في السعودية.

وظهر في المقطع القصير الذي نشره مصور سعودي، رئيس هيئة الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وهو يلفت انتباه أنطوني جوشوا إلى حضور ولي العهد محمد بن سلمان، ووجوده في المقصورة العلوية، ووجه البطل البريطاني التحية لولي العهد، ليرد الأخير التحية.

وكان ابن سلمان قد حضر نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، الذي أقيم الأسبوع الماضي على الأراضي السعودية في "ميدان الدرعية"، بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنطوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية.

وانتهى النزال بتتويج الملاكم البريطاني بلقب نزال الدرعية التاريخي على حساب منافسه المكسيكي بقرار من لجنة الحكام بالإجماع بعد 12 جولة.


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