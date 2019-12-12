السيسي :هنعمل إيه عشان ننفذ وصية الرسول بالنساء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرسول قبل وفاته قال وصيتين إحدهما تتعلق بالحياة وكانت استوصوا بالنساء خيرا، معقبا: "عايزين نشوف هنعمل إيه عشان ننفذ تلك الوصية".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرسول قبل وفاته قال وصيتين إحدهما تتعلق بالحياة وكانت استوصوا بالنساء خيرا، معقبا: "عايزين نشوف هنعمل إيه عشان ننفذ تلك الوصية".