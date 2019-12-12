السيسي :هنعمل إيه عشان ننفذ وصية الرسول بالنساء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرسول قبل وفاته قال وصيتين إحدهما تتعلق بالحياة وكانت استوصوا بالنساء خيرا، معقبا: "عايزين نشوف هنعمل إيه عشان ننفذ تلك الوصية".
وأضاف "السيسي"، خلال فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن" في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية، أن التنظيمات الإرهابية أساءت للمرأة وتؤذيها، معقبا: "والله ده لا دين ولا رجولة".
ووجه الرئيس السيسي خلال فعليات الافتتاح المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، رسالة إلى كل السيدات في مصر وأفريقيا والعالم قائلا : "تقدمن وخذن مكانكن التي تستحققنها ولكم كل الاحترام والتقدير".