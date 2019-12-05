واشنطن: أكثر من ألف متظاهر قتلوا في احتجاجات إيران

05 ديسمبر 2019 - 11:10 م

قالت الخارجية الأمريكية، الخميس، إن "أكثر من ألف متظاهر" قتلوا على يد السلطات الإيرانية، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.



وخلال مؤتمر صحفي عقده بالوزارة، استنكر الممثل الخاص بشؤون إيران في الخارجية، برايان هوك، العنف الذي استخدمته السلطات هناك ضد المحتجين.

وأضاف أن القوات الإيرانية قتلت أكثر من ألف متظاهر، وسجنت نحو سبعة آلاف آخرين، بحسب ما ذكرت قناة "الحرة".

وتابع هوك: "لا يمكننا التأكد، لأن النظام يحجب المعلومات"، مضيفا أن "عدة آلاف من الإيرانيين أصيبوا بجروح، و7 آلاف على الأقل أوقفوا".

وأشار إلى أن النظام قتل "أكثر من 4 صحفيين، ويضايق عائلاتهم، ويهدد الموجودين في الداخل ليصلوا إلى العاملين في الخارج".

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد استشهد الممثل الخاص بتقارير غير محددة، ولم يقدم أي دليل على عدد القتلى.

ولفت هوك في حديثه للصحفيين، أن الولايات المتحدة شاهدت تسجيلا مصورا لحادث واحد، قتل فيه أكثر من 100 شخص.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية بشأن ما ورد في تصريحات المسؤول الأمريكي خلال المؤتمر.

والإثنين، أعلنت منظمة العفو الدولية، سقوط 208 قتلى على الأقل، في الاحتجاجات التي شهدتها إيران نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تنديدا بارتفاع سعر الوقود.

وفي 15 نوفمبر، اندلعت في إيران احتجاجات استمرت عدة أيام، تنديدا برفع سعر الوقود بنسبة تصل 3 أضعاف، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.