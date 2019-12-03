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خالد أبو بكر: انتظروا مفاجآت كبرى في يونيو 2020

الحياة السياسية

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن من يتابع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحاته للمشروعات القومية على مدار السنوات الماضية، يشعر أن حديثه من القلب، وأن الإدارة المصرية لا تخفي شيئا عن الجمهور، معتبرا أن المكاشفة والصراحة هي أهم دستور يحكم العلاقة بين الرئيس السيسي والشعب.
وأوضح "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، "اتركوا هذه العلاقة بن الرئيس والشعب كما هي، الرئيس بيتكلم من جواه، وتشعر بصدقه"، متوقعا أن بحلول يونيو 2020 سنحتاج إلى 3 أيام حتى يشرح الوزراء ماذا حدث في ملفاتهم.
وابع أن المسؤول عن مدينة دمياط الجديدة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن يكون له خطة حقيقية للترويج للمدينة، ويتم عرضها على الرأي العام، مع إعطاء امتيازات للمستثمرين.



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