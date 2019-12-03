» كم عدد زيجات مديحة يسري .. وسر وفاة ابنها الوحيد

أحمد عادل شعبان
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري والتي توفيت عام 2018 عن عمر يناهز 97 سنة.
ولا يعرف كثيرون أن الفنانة مديحة يسري تزوجت 4 مرات ، إحداهن فقط كانت من خارج الوسط الفني بينما الثلاثة كانوا من داخله.
وقالت مديحة إنها تزوجت من المطرب محمد أمين ، ثم تزوجت من الفنان أحمد سالم ثم تزوجت من الفنان محمد فوزي وأنجبت نجلها عمرو منه ، ثم تزوجت الشيخ سلامة الراضي وانفصلت عنه بعد أن علمت بعودته إلى زوجته الاولى.
ولا يعرف كثيرون أن مديحة أنجبت ابن وحيد من الفنان محمد فوزي لكنه توفي في حادث سيارة.
ظهر11:49 ص
فجر
05:14
شروق
06:42
ظهر
11:49
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27