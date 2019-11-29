الحكومة تحسم الجدل حول شراء القمح من المزارعين

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متابعات- الدويني فولي

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توريد

كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، حقيقة تراجع وزارة الزراعة عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام.
 
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للتراجع عن شراء محصول القمح من المزارعين هذا العام.

وأوضحت “الزراعة”، أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح هذا العام، وبسعر لن يقل عن العام الماضي، مُشددة على حرص الدولة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين.


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