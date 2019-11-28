الأهلي يعلن موقف مدافعه من مواجهة النجم الساحلي

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ربيعة

خاض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس تدريبه الختامي على الملعب الأوليمبي في رادس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران مشاركة رامي ربيعة، في التدريبات الجماعية مع زملائه والتي شهدت تركيز السويسري رينيه فايلر على الجانب البدني بالإضافة إلى تدريبات الكرة.

وكان «فايلر» حرص على عقد جلسة مع رامي ربيعة على هامش مران الفريق؛ للاطمئنان على حالته ومدى جاهزيته للمباراة الهامة.

يذكر أن الأهلي سيحل ضيفًا في التاسعة مساء يوم غد الجمعة على النجم الساحلي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.


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