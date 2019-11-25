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أول تعليق لـ حسن حسني على شائعة وفاته

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الفنان حسن حسني
الفنان حسن حسني

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حسن حسني

شائعة وفاته

خرج الفنان حسن حسني، عن صمته، ليرد على الشائعات التي تداولت مؤخرًا عن وفاته، ليعلق قائًلا:"حسبي الله ونعمة الوكيل".

وتحدث الفنان حسن حسني، في مداخلة مكالمة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في فضائية "دي أم سي"، عما تسببه الشائعات عن وفاته في إثارة قلق محبيه وأولاد، موضحًا أن تفاجأ بزيارة أولاده له في ساعة متأخرة من الليل ليطمئنوا على صحته، بعد انتشار الشائعات على مواقع التواصل .

وقال حسن حسني، في المداخل  الهاتفية:"حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده، أنا ما أذيتوش عشان يعمل فيا كده أو يعمل في أولادي كده، يقول لي على إفادة واحدة وأنا ممكن أساعده".

وعن تعدد شائعات وفاته كل فترة،علق ‏‏"أنا أجلي لسه ما جاش لما يجي أجلي هتكل على الله من غير ما استأذن"، وقال متابعًا: "أنا نفسي أعرف هو مين أروح له أدي له وردة وأقول له ابعد عني الله يسعدك".‏

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن حسني كانت فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي ومنة شلبي.


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