» الرئيس السيسي يوجه التحية للمنتخب الأوليمبي برسالة مؤثرة

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020.
وأشاد "السيسي" بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني.

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