  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
ارشيف

الأرجنتين تحسم موقفها من اللعب بإسرائيل

محمد الصفدي

اتجاه لتولى "الصفدي" رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

من الفيديو

شاهد.. متظاهرو إيران يضرمون النيران بالمصرف الوطنى

البشير

الكشف عن موعد الحكم النهائى على "البشير"

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد: حل الأزمة الخليجية حقيقة وليس مبالغة

صورة من الفيديو

ما علاقة غزة.. انسحاب طلاب جامعة أمريكية من المحاضرة

دار الإفتاء المصرية

الإفتاء: يجوز الصلاة قبل وقتها فى هذه الحالة

الشيخ محمد بن راشد

غدًا.. حدث مهم فى الإمارات يعلنه حاكم دبى

عادل إمام

أول ظهور لعادل إمام بعد شائعة وفاته

مظاهرات إيران

إيران.. سقوط أول قتيل فى احتجاجات الوقود

إيران.. سقوط أول قتيل فى احتجاجات الوقود

عرب وعالم

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

300 قتيل وآلاف المصابين في احتجاجات العراق

#

أول رسالة رسمية من إيران للسعودية..هذا مضمونها

#

أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان

#

سقوط عامل من قطار الصعيد فى محطة بنى سويف

الصلاة

الإفتاء

أحمد ممدوح

أعلنت الوكالة الإيرانية إيسنا، عن سقوط أول قتيل في احتجاجات خرجت في عدة مدن ردًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتجددت الاحتجاجات صباح اليوم السبت، في مدن من بينها الاهواز، ومدينة سيرجان، ومحافظة بوشهر، ومدينة مشهد".

وحسب الوكالة، أكد قائد شرطة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أن القوات الأمنية لم يكن لديها أوامر بإطلاق النار مباشرة على المحتجين.

وقال قائد الشرطة محمود آبادي حسب الوكالة: "نحن نصر على أنه لم يكن لدى أي من قوات الأمن أمر إطلاق نار مباشر على المحتجين، وأنه سُمح لهم بإطلاق النار في الهواء فقط  لحماية خزانات الوقود الحساسة".

وأضاف آبادي: "بعض الأشخاص من الذين شاركوا بالاحتجاجات يوم أمس قاموا بتكسير بعض الوسائل العامة وقاموا بأعمال تخريب في محطات الوقود وكانوا ينوون إشعال النيران في المخازن الأصلية لشركة النفط الوطنية في المدينة ما أجبر القوات الأمنية على مقاومتهم وإبعادهم عن المكان".

وأشار إلى أنه "في غضون هذه المواجهات، أصيب عدد من الأشخاص وبدأنا التحقيق في كيفية إصابتهم، ولا يمكننا أن نقول بشكل نهائي أنهم أصيبوا على أيدى قوات الأمن أو من جهة أخرى لأن بعض المصابين كانت إصاباتهم من خلفهم أي من جهة لا يوجد بها قوات أمن".

وتابع آبادي: "قٌتل شخص في احتجاجات ليلة أمس في مدينة سيرجان".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حيلة فى 22 ثانية لسرقة حقيبة راكب مسن
» السيسي يستقبل وفدًا من جامعة بوخارست
» تعرف على موعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية
» موقع تواصل بدون إعلانات.. تعرف عليه
» فنان شهير يعلن شفاءه من سرطان الرئة: "باي باي"
» شاهد.. لحظة اعتداء سيدة على محجبات بتركيا
» "التعليم": تعلن موعد امتحانات الترم الأول
» "الدعاء لإسرائيل".. فيديو يثير ضجة بالسعودية
» برلمانى: هذا شرطى للموافقة على تحويل الدعم العينى لمادى
» «جمعة» يجرى أشعة على قدمه لتحديد حجم إصابته
» ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالتها "الجريئة"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح