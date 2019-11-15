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تونس.. تكليف الشاهد بتصريف أعمال الحكومة

عرب وعالم

تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة التونسية
تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة التونسية

المصريون ووكالات

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كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، يوسف الشاهد، بتصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، ونيلها الثقة من البرلمان.
جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية تلقت الأناضول نسخة منه.
ونقل البيان عن الشاهد، قوله إن الرئيس كلفه بمهام تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف الشاهد، أن سعيّد، "شدد على ضرورة تواصل العمل الحكومي لضمان أمن المواطنين وحسن تسيير المرفق العام، حتى لا تمسّ فترة تسيير الأعمال بأي شكل من الأشكال بمصالح المواطنين."
وفي وقت سابق الجمعة، كلفّ سعيد، مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر بيان للرئاسة، أن "سعيّد، سلّم الجملي، المرشح لمنصب رئيس الحكومة، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".
والجملي (60 عاما)؛ خيبر زراعي، شغل كاتب دولة (وزير مساعد) في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013).
وفي اليوم ذاته، استقبل سعيّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي؛ في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، حيث أطلع الأخير الأول على اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة.
والغنوشي، رئيس البرلمان الجديد، وحصلت حركته على أكثر عدد من المقاعد بالبرلمان في الانتخابات الأخيرة؛ ما يمنحه حق تشكيل الحكومة. -

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