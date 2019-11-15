موقف حاسم من أمير الكويت بشأن حل مجلس الأمة

15 نوفمبر 2019 - 06:12 م

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عن موقف أمير البلاد من حل مجلس الأمة.

وأكد "الغانم" في تصريحات للصحفيين، أنه لا نية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، حل مجلس الأمة في الوقت الحالي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال رئيس مجلس الأمة، حول أزمة الحكومة،: "أوصل رسالة إلى القيادة السياسية حول رأيه ومجموعة من النواب بأن المشكلة تكمن في عدم تجانس الفريق الحكومي وحتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق متجانس".

وتابع: "وفقا لما أخبرني به أمير البلاد لا أعتقد وجود أي نية لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي.. الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الفريق الحكومي.. حل المجلس هو حق دستوري أصيل لأمير البلاد ولا ينازعه فيه أحد".