  • الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:03 م
بحث متقدم
الأحوال المدنية السعودية

«الأحوال المدنية» السعودية تمنع تسجيل هذه الأسماء

أميرة رمز الدين

"مش محجبة".. تشعل النار بين طلاب دار العلوم جامعة القاهرة

بشار الأسد

«الأسد» يفجر مفاجآت جديدة عن مقتل البغدادي وبن لادن

تلاميذ

إصابة 60 تلميذًا بحالة تسمم ببنى سويف

لحظة اختطاف مسئول عراقي

شاهد.. لحظة اختطاف مسئول عراقي وسط بغداد

الفقي

"الفقي": مبارك صرح لي بهذا الشيء

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

ولي عهد أبو ظبي يمنح السيسي "وسام زايد"

"الجندي": الفساد محدش يقدر يمنعه

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

تطور مفاجئ.. السعودية تتجه لإلغاء تأشيرة "عامل" نهائيا

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يعلن موعد اعتزال هذا النجم

"الفقي": مبارك صرح لي بهذا الشيء

آخر الأخبار

الفقي
الفقي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عطية: نحن مأمورون بهذا الشيء

#

شاهد.. علاء مبارك يحتفل بذكرى مبارك بسلسلة من الصور النادرة

#

علاء مبارك يدعم الفراعنة أمام الكونغو من «التالتة شمال»

#

عمرو موسى: التاريخ سيحكم على "مرسي" بهذا الشيء



تحدث المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، عن الأزمة الراهنة بلبنان قائلاً: "يتحتم علي لبنان تشكيل حكومة سريعة متفق عليها من كل الأطراف حتي لا يجد نفسه في أزمة أكبر".

 وأضاف الفقي خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان له مواقف إيجابية عدة مع لبنان وتضامن معها في أكثر من موقف، حيث قام بزيارة مفاجئة أوائل القرن الحالي عندما كانت مهددة وقام بإعادة الكهرباء بها".

و تابع الفقي قائلا: مبارك صرح لي بحبه للبنان، مؤكدا أنه دولة لبنان دولة شقيقة، مشيرا إلي أن الحركة الثقافية في مصر تأثرت سلبيا بالحرب الأهلية في لبنان، معقبا: "العلاقة بين لبنان ومصر علاقة متكاملة وليست متنافسة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" ينتظم فى برنامجه العلاجي بالإمارات
» كواليس مران الأهلى الأخير
» زوجة يونس شلبي تكشف عن الحلم الذي مات بعده مباشرة
» مستشار بأكاديمية ناصر: العالم يلهث عشان يستفاد من خبرتنا
» ابن أصالة يكشف حقيقة انفصال والدته عن "العريان"
» فنانة شهيرة تنهار على الهواء وتردد: "لا أقبل بذلك"
» طالبة تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة
» أحمد صيام: حذروني من عادل إمام ولكني فوجئت بهذا الأمر
» الأهلى يواجه الاتصالات وديًا استعدادًا للجونة
» حلا شيحة: "أفلامي القديمة مكنتش أنا"
» «السكة الحديد» تعلن شروط ومواعيد مسابقة تعيينات جديدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه