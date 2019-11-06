» الرهان القاتل.. أكل 42 بيضة مسلوقة فكانت نهايته

06 نوفمبر 2019 - 11:43 ص

تراهن رجلان على تناول أكبر عدد من البيض المسلوق، مقابل 2000 روبية، بما يعادل 28 دولارا، لمن يستطيع أكل 50 بيضة في جلسة واحدة؛ حيث كان يقومان بجولة في أحد أسواق منطقة جونبور بولاية أوتار براديش بالهند، واحتدم النقاش بينهما بشأن أكل البيض.

وقالت الشرطة الهندية، إن سوبهاش يادا، البالغ من العمر 42 عاما، عندما بدأ في تناول البيضة الـ42، انهار على الأرض، وفقد الوعي؛ حيث تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي بعد ساعات.

وأوضح الأطباء أن يادا توفي بسبب الإفراط في تناول الطعام، وفقا لخدمة الأخبار الهندية الآسيوية