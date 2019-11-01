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كامل الوزير في زيارة تفقدية لمحطة مصر

الحياة السياسية

وزير النقل خلال زيارته
وزير النقل خلال زيارته

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محطة مصر

كامل الوزير

زيارة تفقدية

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والاطمئنان على مستوى الخدمة المُقدّمه وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال سفرهم عبر قطارات وخطوط الهيئة.

وبدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة ثم الصالة الرئيسية وأرصفة الوجهين البحري والقبلي وشبابيك التذاكر حيث اطمئن على انتظام جداول التشغيل ثم تفقد أحد القطارات بالمحطة والتقى بسائق وكمسارية القطار وأكد على ضرورة الحرص على التعامل الجيد وعدم التجاوز تجاه أي مواطن في مختلف المواقف وأن يكون الأساس في التعامل هو القانون.


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