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"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

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الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

أحمد سالم

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وجهت نجلة الفنان شريف منير، سؤالًا لمتابعيها عبر حسابها على “فيس بوك”، إذا ما كانوا يعرفون شيخًا معتدلًا محترمًا يمكنها متابعته وسماع مواعظه.

وقالت نجلة “منير” خلال منشور لها: «صباح الخير عايزه آخد رأيكم في حاجه ، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟».

حيث اقترح عليها بعض المتابعين، بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلةً: «طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ?يديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت».

يشار إلى أن أسما، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج “أنا وبنتي”، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

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