الأربعاء 09 ديسمبر 2020
توقيت مصر 18:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة اللواء حمدي أبوهشيمة بعد صراع مع المرض

الرئيس يرد على احتمالية المواجهة العسكرية مع تركيا

فيديو صادم/ هنادي مهنا تسحب زوجها أثناء حديثه مع فتاة في المهرجان

احذري.. الهاتف ينهى حياة فتاة أثناء الاستحمام

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك

إصدار مجموعة من الميداليات التذكارية لمدينة القاهرة التاريخية في عيدها الـ ١٠٥٠

لتنظيف الإنترنت.. الصين تحظر 105 تطبيق بينهم شركة سفر أمريكية

رغم تألق الشناوي.. مدرب حُراس الأهلي يطلب التعاقد مع حارس مفاجأة

قرار عاجل من الكويت يُسعد الوافدين من الدول المحظورة

تعرف علي فضل الشتاء في الإسلام

ADS
 

وفاة اللواء حمدي أبوهشيمة بعد صراع مع المرض

2018_12_26_16_48_30_302
أبوهشيمة
 
الأربعاء، 09-12-2020 06:18 م محمد فضل

تُوفي مساء اليوم الأربعاء، اللواء حمدي أبوهشيمة، والد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وقال أبوهشيمة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه من المقرر أن تكون صلاة الجنازة على والد أحمد أبوهشيمة في مجمع مستشفيات القوات المسلحة بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.
من جانبه تقدم رجل الأعمال محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، بالعزاء لـ"أبوهشيمة"، وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :" أتقدم بخالص العزاء والمواساة للسيد النائب/ أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، في وفاة المغفور له بإذن الله والد سيادته اللواء حمدي أبو هشيمة.. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. نَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".
 

إقرأ ايضا

201812100122102210

الأوقاف ترد على حلقة بقناة الجزيرة ظهرت بها قيادات إخوانية

GettyImages-1128763213

بيان من «الخارجية» بشأن المصالحة مع قطر

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

وزير العدل: دا أصعب قرار أخدته في حياتي