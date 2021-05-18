وزير خارجية دولة عربية يصف السعوديين بـ«البدو» وعبدالرحمن بن مساعد يرد

الثلاثاء، 18-05-2021
10:14 ص
المصريون
رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد
على وزير الخارجية اللبناني شربل
وهبة بعدما قال عن السعوديين بأنهم “بدو
” معتقداً أنه يسيء لهم من خلال سلسلة
تغريدات بحسابه في تويتر.
وقال الأمير عبدالرحمن ” شربل وهبة يعتقد أنه يسيء لنا حين يقول عنّا:هؤلاء
البدو
! نفخر بأننا بدو
أعزهم الله وأكرمهم وتفضل عليهم بنعم لا تعد ولا تُحصى”.
وتابع الأمير عبدالرحمن قائلاً : “استدعت وتستدعي حقدك ليظهر رغمًا عنك على
لسانك. تقول وزير الخارجية هو المرآة التي تعكس الواقع الذي يعيشه لبنان..صدقت
وأنت الكذوب!”.
وأضاف : “شربل وهبة : وزير الخارجية و ( المغتربين)..هل ما صرحت به يصب في
مصلحة المغتربين يا وزيرهم؟!” .
وأردف الأمير رده بمقطع من أوبريت “الجنادرية وعلق عليه : “بدو
ن تحية ل
#شربل_وهبة ومن هم على شاكلته”.
واختتم تغريداته قائلاً : “استشرت مشكلة الزبالة (تكرمون) لديهم لدرجة أنها
أصبحت تُستضاف في البرامج..!”