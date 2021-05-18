الثلاثاء 18 مايو 2021
توقيت مصر 19:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يديعوت أحرونوت تكشف حجم القتلى والمصابين الإسرائليين اليوم

مبادرة "السيسي" لإعادة إعمار غزة.. ماذا قال شيخ الأزهر عنها؟

إسرائيل تعلن سقوط 150 شهيدًا من حماس و25 من حركة الجهاد

غرق 57 شخصًا في تحطم مركب هجرة غير شرعية قُبالة تونس

والدة المتهمين في «فيديو الكفن» تفجر مفاجأة أمام النيابة

500 مليون دولار.. السيسي يوجه بإعادة إعمار غزة

تركي آل الشيخ ينشر صورة من قطر: «مضارب البدو لكل جاهل»

إليسا وراغب علامة يهاجمان وزير الخارجية بعد إهانة السعوديين: غبي

تعرف على عقوبة «رفس» الزوج لزوجته بالسعودية

المُهرة البحرينية تعتذر عن وصلة الرقص أمام السعوديين (فيديو)

ADS
 

وزير خارجية دولة عربية يصف السعوديين بـ«البدو» وعبدالرحمن بن مساعد يرد

الأمير-عبد-الرحمن
عبدالرحمن بن مساعد
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 10:14 ص المصريون

رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بعدما قال عن السعوديين بأنهم “بدو” معتقداً أنه يسيء لهم من خلال سلسلة تغريدات بحسابه في تويتر.
وقال الأمير عبدالرحمن ” شربل وهبة يعتقد أنه يسيء لنا حين يقول عنّا:هؤلاء البدو! نفخر بأننا بدو أعزهم الله وأكرمهم وتفضل عليهم بنعم لا تعد ولا تُحصى”.
وتابع الأمير عبدالرحمن قائلاً : “استدعت وتستدعي حقدك ليظهر رغمًا عنك على لسانك. تقول وزير الخارجية هو المرآة التي تعكس الواقع الذي يعيشه لبنان..صدقت وأنت الكذوب!”.
وأضاف : “شربل وهبة : وزير الخارجية و ( المغتربين)..هل ما صرحت به يصب في مصلحة المغتربين يا وزيرهم؟!” .
وأردف الأمير رده بمقطع من أوبريت “الجنادرية وعلق عليه : “بدون تحية ل #شربل_وهبة ومن هم على شاكلته”.
واختتم تغريداته قائلاً : “استشرت مشكلة الزبالة (تكرمون) لديهم لدرجة أنها أصبحت تُستضاف في البرامج..!”
 

إقرأ ايضا

الرئيس السيسي

500 مليون دولار.. السيسي يوجه بإعادة إعمار غزة

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يرد على «إهانة» وزير خارجية لبنان والرئاسة تصدر بيانًا

170399

الملك سلمان يزف بشرى سارة بشأن السودان