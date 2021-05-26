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منها التعليم والمرور.. الحكومة تسحب 8 مشروعات قوانين من البرلمان

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منها التعليم والمرور.. الحكومة تسحب 8 مشروعات قوانين من البرلمان

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الأربعاء، 26-05-2021 12:24 م

قررت الحكومة سحب مشروعات قوانين منها مشروع قانون التعليم الجديد، وتعديلات قانون المرور، وغيرها بعدما أثارت أزمة كبيرة.
وأعلن مجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أخطر المجلس بأن الحكومة قررت سحب 8 مشروعات قوانين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
كما سيتم سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.
يذكر أن مجلس الشيوخ كان قد رفض قانون التعليم الجديد، وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قبل أسابيع، حالة من الشد والجذب بين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من جهة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من جهة أخرى، وذلك على خلفية رفض النواب لمشروع قانون الثانوية العامة الجديد.
 

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