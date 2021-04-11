الأحد 11 أبريل 2021
توقيت مصر 22:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«صفعة على الوجه وإهانة».. محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو صادم

زوج إسراء عماد يفجر مفاجأة صادمة: «قالتلي إنها راحت لصديقي شقته»

شاهد.. البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال «رامز عقله طار»

بالفيديو.. الإفتاء المصرية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

إصابات عديدة.. صور تكشف حادث انقلاب أتوبيس العاشر من رمضان

عبدالرحمن السديس يعلن جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين

وفاة الأمير بندر بن فيصل آل سعود

السعودية تعلن: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

8 سنوات حبس لـ أحمد بسام زكي في «قضية التحرش»

أول دولة تعلنها: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

ADS
 

محمد رمضان يُحرج عمرو أديب :« بس يا بابا»

WhatsApp-Image-2021-03-15-at-11.14.19-AM
عمرو أديب ومحمد رمضان
 
الأحد، 11-04-2021 01:34 م المصريون

شهدت الأيام الماضية مناوشات وتصريحات متبادلة بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب، بسبب تصرفات الأول وخاصة بعد الفيديو الذي نشره ردًا على حكم القضاء بتغريمه 6 مليون جنيه لصالح الطيار أشرف أبواليسر.
ووجه عمرو أديب، لـ محمد رمضان، عقب إلقائه دولارات في حمام السباحة.
وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنت لسه قدامك وقت ترجع في كلامك، وترجع محمد بتاع الناس الغلابة".
وأضاف: "المفروض رد الفعل يكون امتثال لأوامر القضاء"، لافتا: "نمبر وان عمل فيديو مستفز جدا لشعب مصر، قاعد في البسين وبيرمي الفلوس والدولارات في المياه، شيء مستفز في بلد فيها الناس بتطفح الكوتة علشان تجيب رزقها".
وتابع: "محمد رمضان كدا بيقول الفلوس على الجزمة وأنها متفرقش معايا في حاجة.. هو كدا أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه، وبقى عدو نفسه، محدش فاهم هو بيفكر ازاي أو دماغه فيها إيه".
وأشار: "الناس اللي استفزتهم هما اللي عملوك.. والناس متضايقة، أيه المانع إنك تعتذر للناس"، متابعا: "اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون، يابني اهدى وارجع لعقلك، ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني".
من جانبه رد الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له من مسلسل الأسطورة، وركّب عليه مقطع صوتى للإعلامى عمرو أديب، فيما قام هو بالرد :" بس يا بابا"، وعلق محمد رمضان على الفيديو بوضع قلب، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهور واختلفوا ما بين مؤيد ومعارض.

 

إقرأ ايضا

Capture

تدهور الحالة الصحية لـ مرتضى منصور ونقله للعناية المركزة

البيت الابيض

قرار أمريكي تجاه " البنتاجون " وتحديد أولوياته ضد روسيا والصين

171398150_1128702440982468_1005417922723143116_n

تفاصيل لقاء «السيسي» و«قيس سعيد» بقصر الاتحادية وموقف تونس من سد النهضة

أخبار متعلقة

عمرو أديب

عمرو أديب: بايدن قال حاجة غريبة جدًا عن مصر إمبارح وبيتكلم بصيغة عقابية