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ما علاقة نادية الجندي .. تحرش و إغراء باستديو أبلة فاهيتا

نادية الجندي ونجلها
نادية الجندي
 
السبت، 13-02-2021 10:19 ص إيمان هاني

أجبرت أبلة فاهيتا الفنانة نادية الجندي على تمثيل مشهد إغراء معها وهي ترتدي الـ"شنب"، لتعقب فاهيتا: "ده تحرش مش إغراء.. يا مصيبتي".
وتابعت أبلة فاهيتا: "اقفل النور يا سنباطي.. ده تحرش"، لتدخل نادية الجندي في وصلة ضحك.

وكشفت الجندي عن حالتها الاجتماعية الحالية، مؤكدة أنها غير متزوجة، ولكنها ليس لديها مانع أن تتزوج من شاب أصغر منها لو أحبته، مؤكدة أن الحب لا يعرف السن مشددة أنها الأن تركز في الفن ولا تفكر في الزواج.

وأعلنت ، اسمها الحقيقي هو نادية عبدالسلام الجندي واسم الدلع «نونا» وأن المثل الذي تؤمن به «اتق شر من أحسنت إليه» مؤكدة أنها تخاف من حشرة  «الصرصار».
 

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