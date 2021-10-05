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شكري: علاقتنا مع قطر تسير بشكل جيد وننتظر من تركيا المزيد

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شكري: علاقتنا مع قطر تسير بشكل جيد وننتظر من تركيا المزيد

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سامح شكري
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الثلاثاء، 05-10-2021 10:51 ص

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن العلاقات المصرية القطرية تسير بشكل جيد نحو إزالة شوائب الماضي وبدء صفحة جديدة من التعاون.
وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، عبر فضائية "TeN"، أن الصفحة الجديدة مع قطر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتصفية التوتر والقضايا العالقة بين البلدين.
وأشار حول العلاقات مع تركيا إلى أن هناك بعض القضايا المعلقة بعد الجولة الثانية الخاصة بالمباحثات مع تركيا، لافتا إلى أن الجانب التركي عليه اتخاذ خطوات أكثر تأثيرا تلبي ما طرح.
وأشار إلى وجود تقدم في بعض الإجراءات المتخذة من الجانب التركي، معربا عن أمله في البناء عليها للعودة إلى علاقات طبيعية.
 

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