الإثنين، 25-01-2021
11:19 ص
المصريون
نعت
السيدة انتصار السيسي
، قرينة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعية
الدكتورة عبلة الكحلاوي
، مؤكدة أن مصر ودعت نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية.
وكتب
"انتصار السييس"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك"، :" ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة
لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي
التى وافتها المنية أمس بعد رحلة
عطاء.. ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة".
واختتمت
:" رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي
، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".