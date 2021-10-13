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السفير السويسري في لقائه بوزير المالية: اهتمام سويسري بتنشيط التعاون في مجال البنوك والتأمين

وزير المالية والسفير السويسري
وزير المالية والسفير السويسري
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الأربعاء، 13-10-2021 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ما قامت به الحكومة خلال السبع سنوات الماضية من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى؛ ساعد على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة. 
تطرق الوزير والسفير السويسري بالقاهرة بول جارنييه، خلال لقائهما، إلى أهمية إطلاق حوار دوري بين وزارتي المالية بالبلدين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير المالية السويسري للقاهرة في يوليو الماضي؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
أشار إلى برنامج الطروحات الحكومية للشركات العامة الذي يُعد بمثابة فرصة جيدة للمستثمرين السويسريين.
أضاف أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير المنظومات الضريبية والجمركية والشبكة المالية للحكومة التي كانت قاطرة التحول الرقمي لخدمة الاقتصاد القومي، من خلال تنفيذ مشروعات عالية التقنية منها: «الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، وميكنة الطعون الضريبية، والإيصال الإلكتروني»، إلى جانب نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى تم تطبيقه إلزاميًا على الموانئ البحرية في الأول من أكتوبر الجاري.
أكد السفير السويسري بالقاهرة بول جارنييه، حرص بلاده على تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في مصر، بما فيها المشروعات المتاحة الجاري تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، إضافة إلى المساهمة في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر، لافتًا إلى أن هناك وفدًا من مؤسسة «Swiss Railways» سيزور مصر خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص المتوافرة في قطاع السكك الحديدية.
أكد السفير السويسري، اهتمام المستثمرين فى بلاده  بفرص التعاون والاستثمار بمصر فى مجال البنوك والتأمين.
هنأ جارنييه، وزير المالية بنجاح انطلاق تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنها لاقت ترحيبًا كبيرًا من الشركات السويسرية العاملة في مصر لما لها من أثر إيجابي في تسهيل المعاملات التجارية.
حضر اللقاء كل من: الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية.
 

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