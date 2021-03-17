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السعودية.. توجيهات عليا باستبدال الجلد تعزيرًا بعقوبة أخرى

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الشرطة السعودية
 
الأربعاء، 17-03-2021 10:58 ص المصريون

كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا للمحاكم تفيد بأنه يحق للمحكومين طلب إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.
وحسب صحيفة عكاظ السعودية، قالت المصادر أن من اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيراً بعد تاريخ صدور المبدأ سواء في الحق العام أو الخاص فللمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بطلب النظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.
ونقلت المصادر عن رئيس المحكمة العليا توجيهه بعدم تنفيذ أي حكم بعقوبة الجلد تعزيراً للحق العام أو الخاص مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية. وفيما يخص ما اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيراً قبل تاريخ صدور المبدأ فالحق العام مشمول بالعفو.





 

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