الأربعاء، 16-09-2020
10:58 ص
عبد القادر وحيد
ترددت أنباء عن اغتيال الناشطة
والصيدلانية العراقية شيلان دارا
رؤوف ووالديها، حيث تم ذبح
هم في منزلهم بوسط بغداد.
وكان الناشطة
شيلان رؤوف قد عملت كمسعفة في ساحة التحرير
أثناء ثورة أكتوبر.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أنباء عن قتل الناشطة
والصيدلانية العراقية شيلان دارا
رؤوف، وعائلتها داخل منزلهم في حي المنصور وسط بغداد.
وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل على صفحاتهم فإن دارا
، تم
نحرها هي ووالدها ووالدتها، داخل منزلهم وسرقة ممتلكاتهم الخاصة.
وذكر موقع الحرة أن ناشطين اتهموا الميليشيات العراقية الموالية
لإيران، باغتيال دارا
، وخاصة أنها كانت إحدى نشطاء ساحة التحرير.
كما أنها وعائلتها
معروفين بدعمهم لمظاهرات أكتوبر، وأكدوا أن بيتها يقع في منطقة محصنة بين السفارة الروسية
والبحرينية، وأنه لا يستطيع أحد تنفيذ بهذه الجريمة سوى هذه المليشيات.
وتعهد الناشطون بالانتقام ومحاسبة قادة هذه الميليشيات وعلى
رأسهم قيس الخزعلي ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، وطالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
بالتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة الجناة.