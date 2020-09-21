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الشيوخ: البحر الأحمر لم تشهد تنمية شاملة وحقيقية إلا في عهد الرئيس السيسى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
الإثنين، 21-09-2020 11:13 ص متابعات- أمينة عبد العال

قال النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، إن مجلس الشيوخ سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والبرلمانية، حيث سيكون له دور كبير في دراسة ومناقشة التشريعات الهامة للدولة والتي تتعلق بالخطط الإستراتيجية التي تهم المواطن في النهاية وتؤدي إلى تنمية البلاد.
وأضاف "الدابي"، خلال تصريحات صحفية على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان، لاستخراج كارنيه العضوية، أن من ضمن أولوياته بمجلس الشيوخ، كل قضايا المواطن البسيط والتي تتعلق بالتنمية في شتى القطاعات، منها التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية، إضافة إلى دعم القطاع السياحي والعاملين به، والتي من شأنها المساهمة فى دفع الحركة السياحية الوافدة، والترويج لمصر فى الأسواق السياحية المختلفة وتكثيف الأنشطة الدعائية خلال الفترة المقبلة، وتسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقاصد السياحية المصرية.
وتابع، "محافظة البحر الأحمر أصبحت واعدة فى مجال جذب المزيد من المشروعات الاستثمارات فى مختلف المجالات وفي مجال السياحة بصفة خاصة لم تشهد تنمية شاملة وحقيقية إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخاصة عقب اقتحام الحكومة لمشكلة العشوائيات داخل المحافظة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير العشوائيات والارتقاء بحياة قاطنيها داخل البحر الأحمر".
 

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