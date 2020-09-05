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إعلامي: السيسي يذكرنا بسيدنا عمر بن الخطاب

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس السيسي
 
السبت، 05-09-2020 09:53 ص إيمان هاني
أشاد الإعلامي محمد موسى، بسياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "هو رئيس إنسان والراجل اللي حاسس بينا وهو اللي بيشعر بشعبه، ويذكرنا بسيدنا عمر بن الخطاب في الخلافة".
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قائلا: "الرئيس السيسي نهض بكل المجالات في مصر، وينهض بالإنسان المصري أيضا، وهو يثبته بمواقفه وأفعاله، مثلما يحدث مع المواطنين الذين يلتقيهم خلال جولاته".
وتابع: "الرئيس خلال جولته التفقدية، التقى سيدة مسنة وأمر بعلاجها بشكل فوري، كما وجه بسرعة تنفيذ كل طلباتها واحتياجاتها بشكل عاجل وكثيرا ما يفعل تلك اللمسات الإنسانية الطيبة".

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