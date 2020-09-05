إعلامي: السيسي يذكرنا بسيدنا عمر بن الخطاب

السبت، 05-09-2020
09:53 ص
إيمان هاني
أشاد
الإعلامي محمد موسى، بسياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسي
، قائلا: "هو رئيس إنسان
والراجل اللي حاسس بينا وهو اللي بيشعر بشعبه، ويذكرنا بسيدنا عمر بن الخطاب في الخلافة".
وأضاف
محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم
، قائلا: "الرئيس السيسي
نهض بكل المجالات في مصر، وينهض بالإنسان المصري أيضا، وهو يثبته
بمواقفه وأفعاله، مثلما يحدث مع المواطنين الذين يلتقيهم خلال جولاته".
وتابع: "الرئيس خلال جولته التفقدية، التقى سيدة مسنة وأمر بعلاجها بشكل فوري، كما وجه بسرعة
تنفيذ كل طلباتها واحتياجاتها بشكل عاجل وكثيرا ما يفعل تلك اللمسات الإنسانية
الطيبة".