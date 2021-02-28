4 أدوية تسبب العقم عند الرجال.. احذر منها

الأحد، 28-02-2021
11:32 ص
محمد فضل - متابعات
هناك عوامل كثيرة تؤدي الى زيادة احتمال العقم
عند الرجال
منها تناول بعض انواع الادوية وهي:
1- المنشطات الابتنائية المعروفة ايضاً بإسم ( Anabolic ) التي يستخدمها الرجال
الذين يمارسون الرياضة لنمو العضل خاصة.
2- مضادات الاكتئاب التي تؤثّر على الرغبة الجنسية والقدرة
على الانتصاب أو القذف وقد تضر الحيوانات المنوية.
3- الأدوية
المضادة للفطريات التي تقلل من عدد الحيوانات
المنوية.
4- أدوية
العلاج الكيميائي التي تقلل من عدد الحيوانات
المنوية، كما تخفض الرغبة الجنسية عند الرجل ومن القدرة على الإنتصاب.