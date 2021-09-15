وفاة فنان شهير في حادث مرور.. وزوجته: هولد ابنه الرابع ومعنديش أي مصدر رزق

الأربعاء، 15-09-2021
08:37 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تحدثت زوجة الفنان أحمد هيبة
عن مأساة تعيشها بعد وفاة زوجها في حادث
مروري
وهروب السائق.
وقالت زوجة أحمد هيبة
في تصريحات صحفية:" زوجي توفاه الله
منذ 3 أيام في حادث
ميكروباص والسواق هرب ومش لاقيينه، مضيفة أنا حامل وهولد
ابني الرابع كمان كام يوم، وعندي 3 أطفال، ولا أملك قوت يومي، والسواق دمر أسرة كاملة،
ومش عارفة هعمل إيه بعد وفاته، فليس لدي أي باب رزق، لأن زوجي كان يعمل باليوم".
وكان الفنان أحمد هيبة
قد توفي منذ ثلاثة أيام في حادث
مروري مروع أسفر عن
عدد من الضحايا وهرب السائق بعد الحادث
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