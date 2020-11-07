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وفاة فتاة بعد اغتصابها بشكل جماعي داخل المستشفى بقيادة طبيب

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أرشيفية
 
السبت، 07-11-2020 12:07 م محمد فضل
لفظت فتاة عشرينية، أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى بعد تعرضها لعلمية اغتصاب جماعي، بقيدة أحد الأطباء وعدد من الموظفين.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادثة وقعت بالمستشفى الخاص في مانجهانبور، أوتار براديش بالهند، وتم إغتصاب الشابة قبل وفاتها بوقت قصير.
كما كشفت الصحيفة أنّ الشابة نُقلت إلى المستشفى الخاص بسبب إصابتها في الحمى وألم في المعدة، إذ أبلغت ذويها بتعرضها للاعتداء. وإثر ذلك قام الوالد بإبلاغ إدارة المستشفى بما حصل، إلا أنّ الأخيرة زعمت أن الضحيّة مريضة عقلياً حرصاً على سمعة المستشفى.
وبعد وفاة الشابة، سعى والدها لفتح تحقيق في الجريمة، كما وعمد لزيارة كبار المسؤولين في المنطقة، ولكن الطبيب والموظفين الآخرين الذين قيل أنهم متورطون في الاعتداء، قد فروا إلى جهة مجهولة.
 

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