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ودّعوا ماسنجر.. فيسبوك يلغي الرسائل القصيرة

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ماسنجر
الأربعاء، 09-08-2023 12:33 ص

 

أعلنت منصة فيسبوك Facebook اليوم أنها ستُنهي دعم الرسائل النصية القصيرة في ماسنجر Messenger  بدءا من 28 سبتمبر، 2023. هذا يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على ماسنجر كتطبيق الرسائل النصية القصيرة الافتراضي لن يتمكنوا بعد الآن من إرسال أو استقبال الرسائل النصية بعد تحديث التطبيق.

تنصح فيسبوك مستخدمي أندرويد بتغيير تطبيق الرسائل النصية القصيرة الافتراضي إلى تطبيق رسائل جوجل أو تطبيق الرسائل الافتراضي لهواتفهم. لن تتأثر مستخدمي iOS بهذا التغيير، حيث لم يدعم ماسنجر الرسائل النصية القصيرة على أجهزة IOS من قبل.

 

في منشور مدونة أعلنت فيه عن التغيير، قالت فيسبوك إنها تتخذ هذا القرار للتركيز على ميزات الرسائل الأساسية الخاصة بها وتحسين تجربة المستخدم الشاملة لماسنجر. قالت الشركة أيضًا إنها تعتقد أن رسائل جوجل هي بديل رائع للرسائل النصية القصيرة على أجهزة أندرويد.

سيُطلب من المستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون ماسنجر كتطبيق الرسائل النصية القصيرة الافتراضي بعد 28 سبتمبر تغييره إلى تطبيق مختلف. سيتمكنون أيضًا من تصدير تاريخ الرسائل النصية الخاصة بهم من ماسنجر إلى تطبيقهم الجديد.

 

قالت فيسبوك إنها ملتزمة بتزويد مستخدميها بأفضل تجربة رسائل ممكنة. تعتقد الشركة أن هذا التغيير سيساعد في تحسين جودة ماسنجر الشاملة وجعله منصة رسائل أكثر قوة وموثوقية.

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