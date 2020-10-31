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ناسا تعلن عن اقتراب " صخرة يوم القيامة " من الأرض

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 31-10-2020 09:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن علماء في ناسا أن مركبة فضائية تابعة لها علي بعد أكثر من 200 مليون ميل عن الأرض ، وكانت تدرس عينات من كويكب في كبسولة لإعادتها إلي الأرض ، بعد أن فقدت العينة وقامت بجمع بعض منها من الفضاء .
ويعتقد العلماء أن " بينو" الذي يدور حلو الشمس وغني بالكربون يحتوي علي لبنات البناء المحفوظة للنظام الشمسي ، لافتين إلي أن العينات من الممكن أن تساعد في تفسير كيف تشكلت كواكب نظامنا الشمسي منذ مليارات السنين وكيف نشأت الحياة علي الأرض .
وأضاف العلماء إلي أن العينات يمكن أن تساعد في تحسين احتمالاتنا إذا كانت صخرة يوم القيامة في الطريق إلينا ، مشيرين إلي أن احتمالات الضربة هي واحد في 2700 و أنها يمكن أن تقترب من الأرض في أواخر العقد المقبل .
و كانت المركبة الفضائية " أوزيريس – ريكس " جمعت بعض الحصى وقطع أخري من كويكب بينو في 20 أكتوبر عن طريق لمس السطح لفترة وجيزة بذراعها الالكتروني و انتزاع كل ما كان هناك .

يذكر أن " بينو " هي صخرة سوداء مستديرة أكبر من بمني إمباير ستيت في نيويورك  بالولايات المتحدة .
 

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