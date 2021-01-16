مي العيدان تنشر صورة نادرة لـ حليمة بولند.. شاهد كيف كانت

السبت، 16-01-2021
03:49 م
المصريون
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان
، صورة نادرة
للإعلامية
الكويتية حليمة بولند
من مرحلة الطفولة برفقة والدتها، وذلك على صفحتها الخاصة على
موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وعلّقت مي على الصورة بالقول: " صورة نادره ل حليمه
بولند و اهي طفله مع والدتها".
ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على
جمالها وهي صغيرة.
وكانت صدمت حليمة بولند
الجمهور مؤخرا بصورتها على جواز سفرها
الخاص، وجاء ذلك بعد أن كشفت عن هذه الصورة وهي في طريقها للإدلاء بصوتها في إنتخابات
مجلس الأمة الكويتي.