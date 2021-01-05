صورة نادرة من شهر العسل لـ عمر الشريف وفاتن حمامة

الثلاثاء، 05-01-2021
03:34 م
المصريون
نشرت صفحات فنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، صورة قديمة للممثلين الراحلين
عمر الشريف
وفاتن حمامة
، تم التقاطها خلال تمضيتهما شهر العسل
بباريس في عام
1955، وظهرا فيها هما في غاية السعادة.
وأثارت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين ركزوا في تعليقاتهم على
حبهم لهما، وعلى التعبير عن الأسف لفقدانهما.
ومما كتبه هؤلاء: "مازالوا يعيشون في عيوننا وقلوبنا اللهم ارحمهم
وأسكنهم فسيح جناتك يا رب العالمين أمين" و"الأناقة والشياكة والرقي
نجوم مصر دايماً نمرة واحد" و"شكل وجهم بيتكلم حب" و"عمر او
ديمتري سوا المستحيل عشان فاتن".