كندا علوش تفاجئ الجميع بظهور صادم.. كيف أصبحت كذلك؟

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كندة علوش
الثلاثاء، 29-08-2023 10:15 ص


أثار أحدث ظهور للفنانة السورية كندة علوش مع زوجها الفنان عمرو يوسف الكثير من الجدل.

كندة ظهرت خلال صورة جمعتها وزوجها عمرو يوسف والمطرب الشعبي المصري عبدالباسط حمودة.
ونشر المطرب عبدالباسط حمودة صورة جمعته مع كنده علوش وعمرو يوسف مصحوبة بتعليق: "نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة مع عمرو يوسف وكنده علوش.. أحلى سيلفى ده ولا إيه؟".
وظهرت الفنانة كنده علوش بشكل مختلف وزيادة ملحوظة في الوزن، وانقسمت التعليقات التي أعادت السبب لقلة الأعمال الفنية وتواجدها في المنزل دائما، فيما قال فريق آخر إنها قد تكون في انتظار مولود جديد.
قدمت كندة علوش العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "المصلحة"، "ولاد العم"، "واحد صحيح"، "برتيتا"، "هيبتا" مسلسل "على كف عفريت"، "عد تنازلي"، "إلا أنا".

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