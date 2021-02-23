طبيب مريض السمنة المتوفي: قضاء وقدر وربنا عايز كده

الثلاثاء، 23-02-2021
10:13 ص
إيمان هاني
روي الدكتور خالد جودت
، أستاذ جراحات السمنة المفرطة بطب
عين شمس، تفاصيل وفاة محمود سمير مريض السمنة
المفرطة، قائلا :"عانى من ضيق تن
فس
خلال اليومين الماضيين".
وأضاف "جودت"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج
"رأي عام" المذاع على فضائية "تن
"، قائلا :" يمكن أن يكون
أصيب بالتهاب رئوي، أو اشتباه كورونا
، خاصة أن الطقس كان بارد جدا خلال الأيام الماضية،
معقبا:" وفاته ليس له علاقة بمضاعفات العملية التي أجراها".
وتابع:" زوجه المريض محمود سمير تواصلت معه وأبلغته
بحالته الصحية، وطلب منها الذهاب إلى أقرب مستشفى، وبالفعل ذهبت به إلى المستشفى ولكن
لم يتم الحاقه، معلقا: "اللي حصل قضاء وقدر، وربنا عايز كده".