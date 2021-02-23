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طبيب مريض السمنة المتوفي: قضاء وقدر وربنا عايز كده

مريض السمنة
مريض السمنة
 
الثلاثاء، 23-02-2021 10:13 ص إيمان هاني
روي الدكتور خالد جودت، أستاذ جراحات السمنة المفرطة بطب عين شمس، تفاصيل وفاة محمود سمير مريض السمنة المفرطة، قائلا :"عانى من ضيق تنفس خلال اليومين الماضيين".

وأضاف "جودت"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، قائلا :" يمكن أن يكون أصيب بالتهاب رئوي، أو اشتباه كورونا، خاصة أن الطقس كان بارد جدا خلال الأيام الماضية، معقبا:" وفاته ليس له علاقة بمضاعفات العملية التي أجراها".

وتابع:" زوجه المريض محمود سمير تواصلت معه وأبلغته بحالته الصحية، وطلب منها الذهاب إلى أقرب مستشفى، وبالفعل ذهبت به إلى المستشفى ولكن لم يتم الحاقه، معلقا: "اللي حصل قضاء وقدر، وربنا عايز كده".
 

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