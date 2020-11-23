سيبك من الصورة دي دلوقتى يا افيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات اكتوبر و خير أجناد الارض 🙂صباح الفل — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 22, 2020

غرد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حني مبارك ، علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر" ساخرا من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أفيخاي أدرعي ، بعد نشره لصورة الفنان محمد رمضان مع فنان إسرائيلي .وقال علاء في تدوينته :" سيبك من الصورة دي دلوقتي يأفيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر وخير أجناد الأرض" .جدير بالذكر أن أفيخاي أدرعي قد نشر صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي التي أثارت جدل وضجة كبيرة علي مواقع التواصل الأيام الماضية وعلق عيها قائلا :" ما أجمل الفن و الموسيقي والسلام الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير أدام في دبي ".