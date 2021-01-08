طلاق القرن.. السر الحقيقي لانفصال كيم كارديشيان عن كاني ويست

الجمعة، 08-01-2021
11:29 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت المواقع الإخبارية العالمية أنباء عن انفصال النجمة الأمريكية ، كيم
كارديشيان ، عن مغني الراب كاني ويست
بشكل مفاجئ .
و أشارت التقارير إلي أن السبب الحقيقي وراء الإنفصال هو عدم اهتمام
"كاني" بالأطفال وذلك بسبب إصابته بمرض " اضطراب ثنائي القطب
" الذي يعاني منه من فترة طويلة ، لافتة إلي أن " كيم " أعلنت أنه
يعيش في المزرعة منذ شهور ولا يراعي الأبناء مما جعلها تتقدم لطلب الطلاب .
أما " كاني" فقد ألمح برغبته في الطلاق أثناء إعلانه ترشحه
لانتخابات الرئاسة الأمريكية لافتا إلي أن عائلة كارديشيان تفضل أصحاب البشرة
البيضاء عن البشرة السمراء .