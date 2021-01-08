الجمعة 08 يناير 2021
توقيت مصر 16:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي يعلن عن حالة وفاة

حفيظ دراجي يصدم الجزائريين بشأن قرعة دورى أبطال إفريقيا

مجموعات دوري أبطال إفريقيا كاملة..

السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء المقبل

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي لهذا النادي

أحذر.. تناول الشوفان بهذه الطريقة قد يزيد من وزنك

تعرف على سر ارتفاع قيمة عملة "بيتكوين "

قرار عاجل من الإمارات عن المنافذ البرية والبحرية مع قطر

أول تعليق من " أوباما" عن اقتحام الكونجرس

طلاق القرن.. السر الحقيقي لانفصال كيم كارديشيان عن كاني ويست

ADS
 

طلاق القرن.. السر الحقيقي لانفصال كيم كارديشيان عن كاني ويست

كيم كارديشيان و كاني ويست
كيم كارديشيان و كاني ويست
 
الجمعة، 08-01-2021 11:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت المواقع الإخبارية العالمية أنباء عن انفصال النجمة الأمريكية ، كيم كارديشيان ، عن مغني الراب كاني ويست بشكل مفاجئ .
و أشارت التقارير إلي أن السبب الحقيقي وراء الإنفصال هو عدم اهتمام "كاني" بالأطفال وذلك بسبب إصابته بمرض " اضطراب ثنائي القطب " الذي يعاني منه من فترة طويلة ، لافتة إلي أن " كيم " أعلنت أنه يعيش في المزرعة منذ شهور ولا يراعي الأبناء مما جعلها تتقدم لطلب الطلاب .
أما " كاني" فقد ألمح برغبته في الطلاق أثناء إعلانه ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية لافتا إلي أن عائلة كارديشيان تفضل أصحاب البشرة البيضاء عن البشرة السمراء .
 

إقرأ ايضا

الشوفان

أحذر.. تناول الشوفان بهذه الطريقة قد يزيد من وزنك

ارشيفية

حقائق مثيرة.. هل دخلت مصر حزام الزلازل

نزار الفارس

الفارس: هذه الفنانة في عمر والدتي .. فكيف أستدرجها للحديث في كلام "عيب"؟