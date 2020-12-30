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حفيد عمر الشريف يثير الجدل بصورة في أحضان فتاة إسرائيلية

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جونيور
 
الأربعاء، 30-12-2020 01:32 م المصريون

لا يتوقف جونيور عمر الشريف ، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، عن إثارة الجدل، بعد أن كشف عن ميوله بأنه مثلي الجنس، ليعود مرة أخرى بصورة في أحضان ممثلة إسرائيلية في تل أبيب.
وكان "جونيور"، قد أعلن انضمامه لفريق عمل المسلسل الإسرائيلي «The Baker and The Beauty» ، ونشر صورة له من تل أبيب الى جانب الممثلة الإسرائيلية روتم سيلا من كواليس التصوير وعلق: "نحن ننظر إليك يا عاصي.. بدون فوتوشوب".
وتعرض عمر لانتقادات واسعة من المتابعين الذي رفضوا وأدانوا تصرفاته خصوصا انها ليست المرة الاولى التي يثير الجدل، بسبب تصرفاته الشاذة، حسبما يصفه الجمهور.
 

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