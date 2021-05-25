الثلاثاء 25 مايو 2021
توقيت مصر 19:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السيسى يتسلم دعوة من أمير قطر لزيارة الدوحة.. تفاصيل

شهيدة الشرف..العثور على فتاة أسوان مُتفحمة وصدمة بعد الكشف عن القاتل

ارتفاع قياسي في عدد ضحايا كورونا بدولة خليجية

صدمة.. نانسي صلاح تفقد والدتها وشقيقتها في أقل من 48 ساعة

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مبارتي للأهلي وبيراميدز لهذا السبب

قرار سعودي عاجل ضد إسرائيل يصدم تل أبيب

الجيش في مالي يعتقل الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع

أول تعليق من «سبعبع» على بتر إحدى قدميه

دلال عبدالعزيز تسأل الطبيب عن صحة سمير غانم.. فماذا أخبرها؟

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في مفيد الحازمي

ADS
 

صدمة.. نانسي صلاح تفقد والدتها وشقيقتها في أقل من 48 ساعة

نانسي صلاح
نانسي صلاح
Native
الثلاثاء، 25-05-2021 04:18 م محمد فضل
أعلنت الفنانة نانسي صلاح وفاة شقيقتها بعد يومين من وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك، وكشفت عن موعد ومكان صلاة الجنازة

وكتبت نانسي صلاح عبر حسابها قائلة:" البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ انتقلت إلى رحمه الله أمى التانية ميرفت عبد الفتاح".
 
واستطردت:"العزاء والدفنه بإذن الله فى المقابر.. مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعة 11.51.. اللهم أجرنا فى مصيبتنا.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يارب العالمين.. قلبي واجعني يارب". 

اعتقد متابعو نانسي صلاح أنها أخطأت في الخبر الذي أعلنت عنه بعد يومين فقط من وفاة والدتها، لكن أصدقائها على فيسبوك حرصوا على تصحيح المعلومة والتأكيد على أن من توفت هي شقيقتها التي تولت تربيتها لذا وصفتها بأمي الثانية.
 

إقرأ ايضا

عبد الرحمن سفيان

" جوجل " تختار شاب مصري كخبير تقييم لتمثيل مصر في الولايات المتحدة

ارشيفية

بخطوات بسيطة.. احصلي علي بشرة صحية صافية

شريف دسوقي

شريف دسوقي يكشف عن المشهد الذي تسبب في بتر قدمه .. وهكذا علق بعد البتر