صدمة.. نانسي صلاح تفقد والدتها وشقيقتها في أقل من 48 ساعة

الثلاثاء، 25-05-2021
04:18 م
محمد فضل
أعلنت الفنانة نانسي صلاح وفاة شقيقتها
بعد يومين من وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك، وكشفت عن موعد ومكان صلاة الجنازة
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وكتبت نانسي صلاح
عبر حسابها قائلة:" البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ انتقلت إلى رحمه الله أمى التانية ميرفت عبد الفتاح".
واستطردت:"العزاء والدفنه بإذن الله فى المقابر.. مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعة 11.51.. اللهم أجرنا فى مصيبتنا.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يارب العالمين.. قلبي واجعني يارب".
اعتقد متابعو نانسي صلاح
أنها أخطأت في الخبر الذي أعلنت عنه بعد يومين فقط من وفاة والدتها، لكن أصدقائها على فيسبوك حرصوا على تصحيح المعلومة والتأكيد على أن من توفت هي شقيقتها التي تولت تربيتها لذا وصفتها بأمي الثانية.