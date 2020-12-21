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صادم.. كورونا يهدد القدرة الجنسية عند الرجال

كورونا الإمارات
كورونا
 
الإثنين، 21-12-2020 07:52 ص إيمان هاني

رد الدكتور عمرو المليجي، أستاذ أمراض الذكورة بطب القاهرة، علي  ما يتردد بشأن أن فيروس كورونا يتسبب في فقدان الرغبة الجنسية لدى الرجال، قائلا :" الآثار الجانبية للإصابة لفيروس كورونا ليست معروفة بشكل كبير".

وأضاف "المليجي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" خلايا الخصية عليها مستقبلات فيروس كورونا، ليقاطعه مقدم البرنامج الإعلامي عمرو أديب متفاجئا: "دقيقة واحدة، إنت بتقولي أن الكورونا بتخش الخصية، أنا فاكر أن الفيروس فالجهاز التنفسي فقط".

وأوضح أستاذ أمراض الذكورة بطب القاهرة، أن هناك مستقبلات لفيروس كورونا داخل الجسم ومن ضمنها الخصية، كاشفا أن تحليل جثامين بعض المتوفيين بالكورونا ثبت وجود التهابات في الخصية، وأن هناك انخفاض في هرمون الذكورة للمصابين.

وأضاف أن هرمون الذكورة هام وضروري للرجل، حيث إنه هام للنواحي الجنسية والإنجابية، منوها بأنه ليس معروفا مدة استمرار أعراض فقدان الرغبة الجنسية، كاشفا عن أن هناك أبحاث علمية تشير أن من يصاب بفيروس كورونا بدرجة بسيطة لا يتأثرون بفقدان الرغبة الجنسية.

وعن مدى تأثر القدرة على الإنجاب لدى النساء المتعافيات من الإصابة بالكورونا، قال إنه ليس هناك أبحاث عن هذا الأمر، حيث كان التركيز على الرجال أكثر نظرا لوجود مستقبلات الفيروس بخلايا الخصية.
 

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