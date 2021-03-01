شبانة يحقق أحلام الشباب بتوفير فرص عمل و الراتب بالدولار

الإثنين، 01-03-2021
04:31 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية إعلان من راديو 99
fm عن توفير فرص للتعاقد مع الشباب الذي يعشق الإذاعة
والعمل الإذاعي ويكون الراتب بالدولار
الأمريكي
.
وفي تصريح خاص لـ" المصريون " أكد المذيع أحمد شبانة
، مدير راديو 99
FM أن تلك الفرص متوفرة للشباب عاشقين الإذاعة،
موضحا أنه دائما يحاول أن مساعدة الشباب الطموح بشتي الطرق و من خلال ذلك قرر أن يقدم
عرضا فريدا من نوعه في مجال التدريب الإذاعي .
وأشار شبانة
إلي أن معظم أكاديميات التدريب الإذاعي تقدم تدريب فقط
ولا توفر أي فرص للعمل بعد التدريب وحتى لو كان هناك فرص متوفرة للبعض ستكون في الغالب
دون مقابل مادي وهنا كسر هذه القاعدة تماما ، موضحا انه سيقدم تدريب
إذاعي احترافي للراغبين في الانضمام وسيتم تأهيلهم لسوق العمل الإذاعي وبعد التدريب
مباشرة سيتعاقد معهم لتقديم برامج إذاعية علي راديو 99
FM بمقابل مادي مناسب تماما كبداية لأي شخص ، والغريب
في الأمر أن الراتب سيكون بالدولار
مقابل عدد الساعات التي سيعملها المذيع وليس مقابل
عدد الأيام .
وقد أكد شبانة
أن من حق المتدرب أن يشعر بعد تدريبه أن ما
يقدمه يجب أن يكون ذو قيمة و انه حقا أصبح مؤهل للعمل الإذاعي وليس كمجرد كورس تدريب
لن يستفيد منه شيء بعد الانتهاء منه ، لافتا إلي أن رسوم الاشتراك
في هذا التدريب ، ستكون مناسبة تماما مع الخبرة التي سيحصل عليها المتدرب وسيكون هناك
تسهيلات في السداد حتى تناسب الجميع ، ، ومؤكدا أنه يسعي دائما أن يكون مختلف فيما يقدمه لأنه حريص علي
أن يكون دائما في المقدمة .