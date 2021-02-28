ديك يقتل صاحبه بطريقة غريبة

الأحد، 28-02-2021
03:24 م
قالت الشرطة الهندية إن رجل
ا لقي مصرعه بضربة من ديك
يمتلكه،
وذلك خلال مشاركته في سباق غير قانوني لمصارعة الديوك.
ونشرت وسائل إعلام محلية تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الرجل
الهندي حيث كان يضع سكينا مثبتة في ساق الديك
أثناء مشاركته في نزال غير قانوني، وأثناء
محاولة الديك
الهروب تعرض صاحبه لإصابات خطيرة في فخذه.
وبحسب تقرير الشرطة، فإن صاحب الديك
نقل إلى مستشفى بولاية
تيلانغانا ولكنه لقي حتفه جراء النزيف الشديد.
وأفاد التقرير أن الرجل
الذي لقي مصرعه كان من ضمن 16 شخصا
نظموا السباق غير القانوني لمصارعة الديوك في قرية لوثونور، وتم التحفظ على الديك
لفترة
قصيرة في مركز الشرطة ومن ثم أرسل إلى إحدى مزارع الدواجن.
وأعلنت الشرطة أن عمليات البحث جارية عن المنظمين للحدث الممنوع
قانونياً وهو الذي يتضمن تثبيت سكاكين أو شفرات بحجم 7.5 سم في أرجل
الديوك وتركهم
للنزال وقتل
بعضهم البعض.
يشار إلى أن آلاف الديوك تموت بشكل سنوي بسبب هذه السباقات
التي ما زالت منتشرة في القرى الهندية بالرغم من جهود منظمات الرفق بالحيوان.