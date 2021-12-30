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دخلت «كوافير» لتقليم أظافرها ففقدت ساقها

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دخلت «كوافير» لتقليم أظافرها ففقدت ساقها

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Native
Teads
الخميس، 30-12-2021 09:14 م

أمرت محكمة أمريكية في ولاية فلوريدا، صالون لتقليم الأظافر، بدفع تعويض قدره 1.75 مليون دولار لامرأة ‏فقدت ساقها خلال عملية تقليم لأظافرها.‏
ويعود تاريخ الواقعة قبل 3 سنوات، عندما أجرت المرأة وتدعى، كلارا شيلمان، تقليما لأظافرها في الصالون الواقع في تامبا بفلوريدا، لكن تعرضت لجرح من جانب إحدى الموظفات، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وأسفرت العدوى عن مرض في ساقها يمنع من تدفق الدم إلى الأطراف، الأمر الذي جعلها ترفع دعوى قضائية ضد صالون التجميل في مايو 2020، وزعمت فيها أن الموظفة استخدمت أدوات غير نظيفة تعرّض حياة الزبائن للخطر.
وقال محامي شيلمان إنه مع تدهور حال ساقها، قام الأطباء ببتره.
وفيما أكد المحامي أنه "لا يوجد مبلغ يمكن أن يعوّض موكلته بالكامل عن هذه الإصابة التي غيّرت حياتها، فإن هذه التسوية المستحقة ستساعدها على تغطية التكلفة العالية لفواتيرها الطبية ورعايتها المستمرة".
وتسبب بتر كلارا شيلمان لقدمها في معاناة لسنوات، بما في ذلك فقدان منزلها والقدرة على المشي.
وفي 16 ديسمبر الجاري، توصلت أخيرا إلى اتفاق مع الصالون - الذي تعرض للإغلاق - لتسوية مالية قيمتها 1.75 مليون دولار.
 

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