"تويتر" تحذر متابعيها من حملات التضليل في الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء، 27-10-2020
02:10 م
متابعات- أمينة عبد العال
نشرت " تويتر
" علي شريط الأحداث الخاص بمستخدميها رسائل تحذير من
حملات
تضليل محتملة بشأن عمليات التصويت عبر البريد و نتائجها علي مشارف انتخابات
الرئاسية الأمريكية في 3 من نوفمبر القادم .
و أشارت " تويتر
" علي حسابها الرسمي " تويتر
سابورت "
أنها تسعي لإبقاء المستخدمين علي بينة من هذه المواضيع الأساسية ، مطلقة مجموعة من
الرسائل التحذيرية بمسمي " بري – بانك " كونها ستنشر قبل أي رسائل تحتوي
علي مضمون غير صحيح بما يسمي " ديبانك" .
جدير بالذكر أن الشبكات الاجتماعية الأمريكية الكبرى وخاصة " فيسبوك و
تويتر
" تسعي إلي حماية منصاتها من حملات
التلاعب والتضليل الإعلامي .