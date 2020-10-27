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"تويتر" تحذر متابعيها من حملات التضليل في الانتخابات الأمريكية

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 02:10 م متابعات- أمينة عبد العال
نشرت " تويتر" علي شريط الأحداث الخاص بمستخدميها رسائل تحذير من حملات تضليل محتملة بشأن عمليات التصويت عبر البريد و نتائجها علي مشارف انتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 من نوفمبر القادم .
و أشارت " تويتر" علي حسابها الرسمي " تويتر سابورت " أنها تسعي لإبقاء المستخدمين علي بينة من هذه المواضيع الأساسية ، مطلقة مجموعة من الرسائل التحذيرية بمسمي " بري – بانك " كونها ستنشر قبل أي رسائل تحتوي علي مضمون غير صحيح بما يسمي " ديبانك" .
جدير بالذكر أن الشبكات الاجتماعية الأمريكية الكبرى وخاصة " فيسبوك و تويتر " تسعي إلي حماية منصاتها من حملات التلاعب والتضليل الإعلامي .  
 

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