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تعرف علي أهم الأغذية لصحة القلب

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 09:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
أشارت بعض الدراسات الطبية الحديثة إلي أن هناك بعض الأغذية الهامة للمحافظة علي صحة القلب .
و صرحت أخصائية أمراض القلب الأمريكية الدكتورة، نيكول فيشر، في تصريحات إعلامية، بأن المواد الغذائية الأكثر فائدة للقلب تتمثل في سمك السلمون والسردين والجوز والشوفان وثمار الكرز والعنب البري، حسبما نشرت " صدي " .
كما نصحت بتناول المواد الغذائية الغنية بالدهون غير المشبعة مثل المكسرات والبذور والأسماك البحرية الدهنية والزيوت النباتية لأنها غنية بأوميغا-3 التي تكافح الكوليسترول.
وأكدت أن هذه الأطعمة تساعد على إصلاح المناطق المتضررة، مشددة على وجوب تناول الحبوب الكاملة، التي تعتبر مصدرًا مهما للعناصر المعدنية وتعزز صحة القلب.
 

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