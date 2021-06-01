تعرف علي أهم الأغذية لصحة القلب

الثلاثاء، 01-06-2021
09:33 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أشارت بعض الدراسات الطبية الحديثة إلي أن هناك بعض الأغذية الهامة
للمحافظة علي صحة القلب
.
و صرحت أخصائية أمراض القلب
الأمريكية الدكتورة، نيكول فيشر، في تصريحات
إعلامية، بأن المواد الغذائية الأكثر فائدة للقلب تتمثل في سمك السلمون
والسردين والجوز والشوفان وثمار الكرز والعنب البري، حسبما نشرت " صدي "
.
كما نصحت بتناول المواد الغذائية الغنية بالدهون غير المشبعة
مثل المكسرات
والبذور والأسماك
البحرية الدهنية والزيوت النباتية لأنها غنية بأوميغا-3
التي تكافح الكوليسترول.
وأكدت أن هذه الأطعمة تساعد على إصلاح المناطق المتضررة،
مشددة على وجوب تناول الحبوب الكاملة، التي تعتبر مصدرًا مهما للعناصر المعدنية وتعزز
صحة القلب
.