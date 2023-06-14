بفيديو مثير.. هند القحطاني تتصدر الترند في السعودية





تصدر اسم مشهورة سناب السعودية المقيمة في أمريكا "هند القحطاني" المثيرة للجدل منصة تويتر، بعد ظهورها ترقص على أغنية سودانية.

وبدت القحطاني، في أحد المقاطع ترقص بطريقة مثيرة، مما أثارت غضب الكثير من النساء.

وشن مغردون حملة دعوات لتبليك سنابها وعدم متابعتها، حيث تصدر هاشتاق "حملة تبليك سناب هند القحطاني"، ترند تويتر بسبب مشاركتها الفيديوهات المثيرة.

وعلقت القحطاني، الفيديو المثير للجدل، قائلة: من قوة الغيرة والحسد تصدرت الترند.

الجدير بالذكر أن هند القحطاني مقيمة في أمريكا منذ خمس سنوات واكتسبت شهرة واسعة عبر مواقع التواصل خلال السنوات الماضية وتحظى بمتابعة أكثر من 8 مليون عبر حسابها على سناب شات.









