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بعد الشائعات.. هالة صدقي تكشف حقيقة جنسيتها

هالة صدقي
هالة صدقي
Native
الثلاثاء، 17-08-2021 08:41 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت الفنانة هالة صدقي عن حقيقة جنسيتها بعد الشائعات التي انتشرت عنها بأنها فلسطينية، مؤكدة أن الشائعات التي انتشرت بأنها ابنة لأب فلسطيني وأم مصرية غير صحيحة.
وقال في تصريحات صحفية:" انتشر البوست ده من مدة ونزل على مواقع كتيرة، ولكن للتوضيح أنا يشرفني إني أكون من أي بلد عربي".
و أضافت  "ولكن للتوضيح أنا مصرية ومن جذور مصرية، وأصل جذور الأب من صعيد مصر، المنيا، والأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضا بالرغم أنها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد.. صعيدية أصلي وأفتخر".
 

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