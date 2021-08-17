بعد الشائعات.. هالة صدقي تكشف حقيقة جنسيتها

الثلاثاء، 17-08-2021
08:41 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت الفنانة هالة
صدقي عن حقيقة جنسيتها بعد الشائعات التي انتشرت عنها بأنها فلسطين
ية، مؤكدة أن
الشائعات التي انتشرت بأنها ابنة لأب فلسطين
ي وأم مصرية غير صحيحة.
وقال في تصريحات صحفية:" انتشر البوست ده من مدة ونزل على مواقع كتيرة، ولكن للتوضيح أنا يشرفني إني أكون من
أي بلد عربي".
و أضافت "ولكن للتوضيح أنا مصرية ومن جذور مصرية، وأصل
جذور الأب من صعيد مصر، المنيا
، والأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضا بالرغم أنها كانت
شقراء ولكن جذورها من الصعيد.. صعيدية أصلي وأفتخر".