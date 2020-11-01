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بدعم من الدفاع والداخلية و الآثار انطلاق مهرجان " رسالة سلام من مصر إلي العالم "

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 01-11-2020 02:42 م متابعات- أمينة عبد العال
ينطلق  مهرجان Jump Like a Pharaoh في نسخته الثالثة  بدعم غير مسبوق من وزارات " الدفاع، السياحة والآثار،الداخلية"  و برعاية كريمة من وزارة الشباب والرياضة .
حيث تنظم سكاي دايف ايجيبت Skydive Egypt  يومي 8 و9 نوفمبر الجاري مهرجانها الدولي بحضور 90 قافز من حول العالم  أتوا جميعاً ليؤكدوا على رسالة مهرجانها المتخصص في السياحة الرياضية والقفز الحر " رسالة سلام من مصر إلى العالم " .
ويشارك في المهرجان قرابة العشرين دولة هم (مصر، أمريكا ، استراليا، بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، اليونان، ايطاليا، هولندا، روسيا، السعودية، كندا، كولومبيا، كرواتيا، فرنسا، الامارات، ألمانيا، الكويت، المغرب) .
ويشارك  أبطال العالم ومنهم الهولندي  هيرمان لانسمان ، و الأمريكي ديفيد لودفيك والشهير بجونير كبير مدربي سكاي دايف دبي حاليا ، و في الثنائيات يشارك فريق اير واكس “Airwax”   كريج و كارين " الفرنسيين  أصحاب أفضل صورة جوية على الإطلاق تم التقاطها في دورة المهرجان السابقة محلقين في سماء المهرجان.
 

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